Оплатить коммунальные услуги можно через сайты банков или через сервисы онлайн-платежей. Факты ICTV собрали все, что нужно знать об оплате коммуналки онлайн.

Где можно провести оплату коммунальных платежей?

На сегодняшний день услуга интернет-банкинга существует практически во всех украинских банках. Она, в том числе, дает возможность оплатить коммунальные платежи онлайн.

Кроме того, функции оплати коммуналки имеют многие сервисы онлайн-платежей.

Среди них можно выделить Portmone.com.ua, iPay.ua и EasyPay.ua.

Не все банки берут комиссию за совершение платежей, а указанные сайты – около 1% процента от суммы оплаты.

При оплате не стоит пользоваться непроверенными и ненадежными сайтами, так как они могут быть мошенническими и использоваться только для того, чтобы получить реквизиты вашей карты и украсть деньги.

Что нужно для оплаты?

Чтобы проводить коммунальные платежи онлайн, вам нужен карточный счет в любом из украинских банков. Если же он у вас есть, нужно проверить, активирована ли на нем возможность оплаты через интернет.

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Активировать ее можно при звонке в банке или при посещении одного из отделений.

Вся необходимая информация для оплаты коммунальных платежей находится в соответствующих квитанциях. Это – личный счет, расчетный счет, номер договора и контрольная сумма.

Как оплачивать?

Чтобы провести оплату, нужно зайти в личный кабинет на сайте банка или на страницу одного из сервисов для оплаты и выбрать пункт Коммунальные платежи.

Здесь нужно выбрать услугу, за которую вы хотите заплатить (электроснабжение, водоснабжение, обслуживание дома и т.д.), заполнить необходимые данные и ввести реквизиты карты для оплаты или выбрать одну из зарегистрированных карт, если сервисом уже пользовались.

Деньги автоматически спишут с вашей карты и переведут на счет получателя. Вы также можете ввести адрес электронной почты, чтобы туда отправили чек об оплате. В дальнейшем его можно будет распечатать.

К слову, представитель президента в правительстве Андрей Герус считает, что в Украине нужно изменить критерии для получения субсидий.