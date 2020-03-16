Як оплатити комунальні платежі через інтернет

Щоб оплатити комунальні послуги сьогодні, не потрібно годинами стояти в черзі, адже це можна робити за допомогою сервісів онлайн-платежів або інтернет-банкінгу.

Де можна провести оплату комунальних платежів?

На сьогодні послуга інтернет-банкінгу існує практично у всіх українських банках. Вона, зокрема, дає можливість оплатити комунальні платежі онлайн.

Крім того, функції оплати комуналки мають багато сервісів онлайн-платежів.

Серед них можна виокремити Portmone.com.ua, iPay.ua та EasyPay.ua.

Не всі банки беруть комісію за здійснення платежів, а зазначені сайти – близько 1% відсотка від суми оплати.

При оплаті не варто користуватися неперевіреними і ненадійними сайтами, адже вони можуть бути шахрайськими і використовуватися тільки для того, щоб отримати реквізити вашої карти і вкрасти гроші.

Що потрібно для оплати?

Щоб проводити комунальні платежі онлайн, вам потрібен картковий рахунок в будь-якому з українських банків. Якщо ж він у вас є, потрібно перевірити, чи активована на ньому можливість оплати через інтернет.

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Активувати її можна зателефонувавши в банк або під час відвідування одного з відділень.

Вся необхідна інформація для оплати комунальних платежів знаходиться у відповідних квитанціях. Це – особистий рахунок, розрахунковий рахунок, номер договору і контрольна сума.

Як оплатити?

Щоб провести оплату, потрібно зайти в особистий кабінет на сайті банку або на сторінку одного із сервісів для оплати та обрати пункт Комунальні платежі.

Тут потрібно вибрати послугу, за яку ви хочете заплатити (електропостачання, водопостачання, обслуговування будинку тощо), заповнити необхідні дані і ввести реквізити карти для оплати або вибрати одну з зареєстрованих карт, якщо сервісом вже користувалися.

Гроші автоматично спишуть з вашої картки і переведуть на рахунок одержувача. Ви також можете ввести адресу електронної пошти, щоб туди відправли чек про оплату. Надалі його можна буде роздрукувати.

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