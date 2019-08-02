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Факты / Украина / Политика

Богдан действительно написал заявление на увольнение – Зеленский

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан действительно написал заявление на увольнение, подтвердил Владимир Зеленский.

Богдан действительно написал заявление на увольнение – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление на увольнение.

Это произошло во время разговора с представителями СМИ в Ивано-Франковске в рамках рабочей поездки главы государства.

Зеленский уточнил, что на сегодняшний день не подписывал заявление на увольнение от Богдана.

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– Мы не держимся за власть. Мы – все ключевые люди, которые со мной пришли, – договорились с самого начала, напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку, – заявил Зеленский.

Как сообщалось, новость о том, что Богдан написал заявление об отставке, появилась сначала в СМИ.

Источник: Офис Президента

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