Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан действительно написал заявление на увольнение, подтвердил Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление на увольнение.

Это произошло во время разговора с представителями СМИ в Ивано-Франковске в рамках рабочей поездки главы государства.

Зеленский уточнил, что на сегодняшний день не подписывал заявление на увольнение от Богдана.

Читайте: Богдан может перейти в Высший совет правосудия – СМИ

– Мы не держимся за власть. Мы – все ключевые люди, которые со мной пришли, – договорились с самого начала, напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку, – заявил Зеленский.

Как сообщалось, новость о том, что Богдан написал заявление об отставке, появилась сначала в СМИ.