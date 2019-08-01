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Факты / Украина / Политика

Андрей Богдан написал заявление об отставке – СМИ

Голова Офиса президента Андрей Богдан написал заявление об отставке.

Андрій Богдан

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в ОП.

21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей Администрации Андрея Богдана.

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На заявлении, которое обнародовали СМИ нет ни подписи Богдана, ни даты написания заявления.

Официального подтверждения информации пока что нет.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко просит НАБУ открыть уголовное дело в отношении заявлению руководителя Офиса президента Андрея Богдана о предложении ему некоторыми лицами взятки.

Источник: Интерфакс-Украина

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