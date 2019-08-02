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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Каким будет курс гривны на конец 2019 года – прогноз ICU

В инвесткомпании ICU предполагают, что к концу года цена за $1 может вырасти до 27 грн.

Гроші

С осени 2019 года давление на курс гривны возрастет, поэтому цена доллара может вырасти до 27 грн за $1.

Руководитель подразделения по корпоративному анализу инвесткомпании ICU Александр Мартыненко отмечает, что агентства Bloomberg и Refinitiv публикуют прогнозы аналитиков по снижению гривни к диапазону 27,1-28,8 грн/$ к концу 2019 года.

Он также обращает внимание на то, что к концу лета мало какие факторы могут повлиять на укрепление гривны. Если высокий спрос иностранных инвесторов сохранится, национальная валюта может укрепиться до уровня ниже 24 грн/$.

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Но уже с осени давление на курс начнет нарастать. Это может быть связано с пополнением складских запасов импортерами, желанием инвесторов вывести капитал и ростом девальвационных ожиданий национальных и зарубежных игроков.

Поэтому рост такого давления может реализоваться в ослаблении курса до 27 грн за $1 на конец года.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, что ждет украинскую экономику.

Источник: VoxUkraine

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