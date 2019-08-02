У інвесткомпанії ICU припускають, що до кінця року ціна за $1 може знизитися до 27 грн.

З осені 2019 року тиск на курс гривні зросте, тому ціна долара може знизитися до 27 грн за $1 .

Керівник підрозділу з корпоративного аналізу інвесткомпанії ICU Олександр Мартиненко зазначає, що агентства Bloomberg і Refinitiv публікують прогнози аналітиків щодо зниження гривні до діапазону 27,1-28,8 грн/$ до кінця 2019 року.

Він також звертає увагу на те, що до кінця літа мало які чинники можуть вплинути на зміцнення гривні. Якщо високий попит іноземних інвесторів збережеться, національна валюта може зміцнитися до рівня нижче 24 грн/$.

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Але вже з осені тиск на курс почне наростати. Це може бути пов’язане з поповненням складських запасів імпортерами, бажанням інвесторів вивести капітал і зростанням девальваційних очікувань національних і зарубіжних гравців.

Тому зростання такогого тиску може реалізуватися в ослабленні курсу до 27 грн за $1 на кінець року.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що чекає на українську економіку.

Джерело: VoxUkraine