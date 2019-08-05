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Факты / Украина

Сколько стоит снять квартиру в Киеве: цены по районам

Снять квартиру в Киеве – не самое простое занятие. Традиционно со второй половины лета стоимость аренды жилья в Киеве начинает расти.

сколько стоит снять квартиру в киеве

Сколько стоит снять квартиру в Киеве становится все более актуальным вопросом с приближением осени. Именно этот период считается “высоким сезоном” относительно аренды квартиры в столице.

Осенью студенты съезжаются на учебу, а работники выходят из отпусков.

Цена на жилье постоянно растет, как и количество желающих жить в Киеве.

В целом на стоимость аренды все так же влияет близость расположения жилья к метро или центру, а также количество комнат и качество ремонта.

Самое популярное жилье в Киеве – это однокомнатная квартира возле метро. На них цена растет очень быстро и регулярно.

Читайте: Аренда жилья в Украине: где самые дорогие и самые дешевые квартиры

Однако есть много желающих снять и “двушку” и “трешку”.

Самое доступное жилье в Деснянском районе. Здесь можно снять однокомнатную квартиру за 6,5 тыс.

В Святошинском, Подольском и Днепровском за одну комнату просят от 7 до 8 тыс. грн.

Также до 10 тыс. грн можно поискать жилье в Соломенском, Дарницком, Шевченковском и Оболонском районах.

Самыми дорогими районами остаются Печерский и Голосеевский. Здесь за однушку хотят от 14,5 тыс. грн и 10,4 тыс. грн соответственно.

Ранее Факты ICTV писали, как выбрать квартиру в новостройке.

Фото: Dreamstime

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