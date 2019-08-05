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Факти / Україна

Скільки коштує зняти квартиру в Києві: ціни по районах

Зняти квартиру у Києві – не найпростіше заняття. Традиційно з другої половини літа вартість оренди житла в Києві починає зростати.

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Скільки коштує зняти квартиру в Києві стає все більш актуальним питанням з наближенням осені. Саме цей період вважається “високим сезоном” щодо оренди квартири в столиці.

Восени студенти з’їжджаються на навчання, а працівники виходять з відпусток.

Ціна на житло постійно зростає, як і кількість охочих жити у Києві.

В цілому на вартість оренди, як і раніше, впливає близькість розташування житла до метро або центру, а також кількість кімнат і якість ремонту.

Найпопулярніше житло в Києві – це однокімнатна квартира біля метро. На них ціна зростає дуже швидко і регулярно.

Читайте: Оренда житла в Україні: де найдорожчі і найдешевші квартири

Однак є багато бажаючих зняти дві та три кімнати.

Найдоступніше житло у Деснянському районі. Тут можна зняти однокімнатну квартиру за 6,5 тис.

У Святошинському, Подільському та Дніпровському за одну кімнату просять від 7 до 8 тис. грн.

Також до 10 тис. грн можна пошукати житло в Солом’янському, Дарницькому, Шевченківському та Оболонському районах.

Найдорожчими районами залишаються Печерський і Голосіївський. Тут за однушку хочуть від 14,5 тис. грн і 10,4 тис. грн відповідно.

Раніше Факти ICTV писали, як вибрати квартиру в новобудові.

Фото: Dreamstime

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