Авторы письма обращают внимание, что в подавляющем большинстве инвесторами в “зеленую” энергетику являются иностранные компании, или к этому привлечены средства международных финансовых учреждений.

Президента Украины Владимира Зеленского просят взять под личный контроль вопрос расчетов государства с производителями альтернативной электроэнергии, которые в настоящий момент остановлены.

Об этом идет речь в обращении к президенту ICC Ukraine (Украинский национальный комитет Международной Торговой Палаты).

В обращении отмечается, что в результате решения Окружного админсуда города Киева, которым было приостановлено действие постановлений НКРЭКУ относительно установления тарифов на услуги по передаче электроэнергии компании Укрэнерго, расчеты с производителями “зеленой” электроэнергии были остановлены.

– Госпредприятие НЭК Укрэнерго не в состоянии выполнять все функции, которые возложены на него в результате внедрения новой модели рынка электроэнергии, в частности обеспечивать уплату госпредприятию Гарантированный покупатель компенсации между “зеленым” тарифом и ценой продажи электроэнергии, выработанной из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), на рынке “на сутки вперед”… Фактически остановлены расчеты в целой отрасли “зеленой” энергетики (а это больше 800 компаний), – отмечается в письме ICC Ukraine.

Авторы письма обращают внимание, что в подавляющем большинстве инвесторами в “зеленую” энергетику являются иностранные компании, или к этому привлечены средства международных финансовых учреждений. Но прогнозируют, что в случае не решения проблемы с расчетами, инвесторы для защиты своих прав будут обращаться в международный арбитраж, а это приведет к серьёзным расходам государственного бюджета страны, ухудшит имидж и инвестиционный климат Украины.

– Инвестор очутился под угрозой непредсказуемых потерь. Стоит спрогнозировать, если ситуация не будет решена, к Украине будет подано достаточно большое количество исков в международные арбитражные институции. И решение будет не только не в интересах Украины (подобная проблема уже существовала в 2015 г.), но это также приведет к существенным имиджевым потерям, как к ненадежному партнеру. Любые препятствия, связанные с выплатой кредитов из-за невыполнения государством своих обязательств пошлют очень негативный сигнал для зарубежных инвесторов и поставят под угрозу инвестиции, необходимые для реализации энергетической стратегии Украины до 2035 года, синхронизации с ЕІМТЗО-Е и укрепления взаимодействия с европейской энергетической системой, развитию рынка балансирующих и вспомогательных услуг, а также создадут угрозу реализации реформ, предусмотренных 3-м Энергетическим Пакетом ЕС, который является частью обязательств Украины в соответствии с Соглашением об Ассоциации, – отмечается в письме к президенту.

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ICC Ukraine просит президента взять ситуацию под личный контроль, способствовать обеспечению полного расчета с производителями электроэнергии из ВИЭ, которые работают по схеме “зеленого” тарифа. Напомним, 27 июня Окружной административный суд Киева по иску АО Никопольский завод ферросплавов остановил действие постановлений, которые установили тарифы для Национальной энергокомпании Укрэнерго на передачу электроэнергии и услуги по диспетчерскому управлению на второе полугодие 2019 года. Отмеченные постановления были приняты НКРЭКУ для обеспечения функционирования новой модели рынка электроэнергии. 1 августа Окружной административный суд Киева удовлетворил ходатайство Никопольского завода ферросплавов и остановил действие постановлений НКРЭКУ относительно тарифов Укрэнерго на передачу электроэнергии и диспетчеризации на июль для АО Никопольский завод ферросплавов, АО, Запорожский завод ферросплавов, АО Покровский ГОК, АО Марганецкий ГОК и АО Днипроазот.

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