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Факты / Украина

Всем владельцам домашних СЭС вернули “зеленый” тариф

Украинцам, которые установили наземные домашние СЭС, вернули право подключить их по “зеленому” тарифу.

Всем владельцам домашних СЭС вернули “зеленый” тариф

Домашним солнечным электростанциям с панелями на земле, а не на крышах, вернули право на продажу лишней электроэнергии государству по “зеленому” тарифу.

Соответствующий закон, который был проголосован еще 11 июля, подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Отметим, что принятая в апреле 2019 норма закона о запрете начисления владельцам домашних СЭС повышенного тарифа за продажу ими электроэнергии в энергосеть, вызвала волну возмущения в обществе. Подписью Зеленского, эта норма окончательно отменена.

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С начала года 1 тыс. 400 украинских семей установили домашние солнечные электростанции, что превышает этот показатель за аналогичный период 2018 года в 2,5 раза.

Как сообщалось, в Винницкой области заработал завод по производству солнечных панелей.

Фото: Dreamstime

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