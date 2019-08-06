Украинцам, которые установили наземные домашние СЭС, вернули право подключить их по “зеленому” тарифу.

Домашним солнечным электростанциям с панелями на земле, а не на крышах, вернули право на продажу лишней электроэнергии государству по “зеленому” тарифу.

Соответствующий закон, который был проголосован еще 11 июля, подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Отметим, что принятая в апреле 2019 норма закона о запрете начисления владельцам домашних СЭС повышенного тарифа за продажу ими электроэнергии в энергосеть, вызвала волну возмущения в обществе. Подписью Зеленского, эта норма окончательно отменена.

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С начала года 1 тыс. 400 украинских семей установили домашние солнечные электростанции, что превышает этот показатель за аналогичный период 2018 года в 2,5 раза.

Как сообщалось, в Винницкой области заработал завод по производству солнечных панелей.