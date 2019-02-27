В Винницкой области заработал завод по производству солнечных панелей

Почти 7,5 тысяч украинцев установили домашние солнечные электростанции. Это не только тренд, это желание стать независимым и зарабатывать на продаже электричества в сеть.

Вместе с коммерческими проектами, альтернативная энергетика занимает уже 2% от всей в Украине. Планы государства за 11 лет дойти до 25%.

Большинство комплектующих для отечественного рынка солнечной энергетики завозили из Китая, но теперь в Виннице заработал завод по изготовлению солнечных панелей. И это еще один шаг к стремительному развитию альтернативной энергетики.

Для запуска этой станции понадобилось полгода и примерно 250 млн гривен инвестиций. Выйти в прибыль планируют уже через 5 лет.

Смотрите: Энергосберегающие технологии и гармония с природой: как устроена штаб-квартира НАТО

Местный бюджет тоже получил дивиденды и отремонтировал школу и садик. В настоящее время наибольшее промышленных солнечных станций строят в Херсонской и Одесской областях. А вот по количеству домашних солнечных хозяйств лидируют Киевщина и Днепропетровщина.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как выбрать энергосберегающие окна.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.