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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Госбанки возобновили выдачу теплых кредитов

Два государственных банка Приват и Укргазбанк возобновили выдачу теплых кредитов для объединения совладельцев многоквартирного дома.

Госбанки возобновили выдачу теплых кредитов

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины заключило дополнительные договора о сотрудничестве с ПриватБанком и Укргазбанком на софинансирование выделенных правительством 380 млн грн для утепления.

В 2019 году еще около трех тыс. ОСМД, а это более 230 тыс. семей, смогут, привлечь к 1 млрд грн теплых кредитов и получить до 70% возмещения из госбюджета и дополнительные компенсации из местных бюджетов.

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В ведомстве предлагают главам ОСМД подавать заявки в Укргазбанк и ПриватБанк с готовыми проектами на утепление многоэтажек.

Также руководители местных органов власти могут рассмотреть возможность увеличения финансирования местных программ удешевления теплых кредитов в пользу общин.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали,  як вести бюджет і відкладати гроші.

Источник: прес-служба Госэнергоэффективности

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