В Дарницком районе Киева открылся новый торгово-развлекательный центр River Mall.

ТРЦ River Mall открылся на улице Днепровская набережная, 12 в Дарницком районе Киева.

Торговый центр занимает 140 тыс. квадратных метров общей площади.

В комплекс входит многоуровневый наземный и подземный паркинги на 1 550 мест, кинотеатр с залом IMAX.

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Также в комплексе предусмотрен аквапарк, но он будет открыт позже – летом 2020 года.

River Mall состоит из трех наземных уровней – с магазинами, кинотеатром и фудкортом, и двумя подземными, где находятся паркинг и супермаркет.

Напомним, IKEA запустила в Украине веб-сайт и начала набирать персонал для первого украинского магазина.

Источник: rau.ua

Фото: rau.ua