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Факты / Украина

Почти 100% населения. Когда 4G покроет Украину полностью

Уже через 1,5 года почти 100% населения Украины смогут пользоваться 4G.

Почти 100% населения. Когда 4G покроет Украину полностью

Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell проводят работы по перераспределению радиочастотного ресурса (РЧР) в диапазоне 900 МГц. Это поможет уже через 1,5 года покрыть 4G почти всю Украину.

– Мы продолжаем работу над уменьшением цифрового разрыва и ожидаем, что уже в течение 1,5 года операторы смогут развить сети, чтобы они обеспечивали доступ к 4G для почти 100% населения Украины, независимо от места проживания, – говорится  в сообщении пресс-службы Офиса эффективного регулирования.

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Таким образом, 4G смогут пользоваться все вне зависимости от региона проживания.

К слову, 1 июля Vodafone и Киевстар запустил высокоскоростной мобильный интернет по технологии 4G (LTE) в диапазоне 1800 МГц.

 

 

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