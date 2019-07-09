Руководителю Офиса президента Андрею Богдану и его заместителям еще не выплачивали заработную плату.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан и его заместители не получали зарплату в мае и июне 2019 года.

Таким образом, руководство Офиса президента работает бесплатно.

– Заработная плата руководителю Офиса президента Украины Богдану А. И., первому заместителю руководителя Офиса президента Украины Трофимову С. В. и заместителям руководителя Офиса ррезидента Украины Костюку Ю. Ю., Рябошапке Р. Г., Тимошенко К. В., Пристайко В. В. И Гончаруку А. В. в мае и июне 2019 года не начислялась, – говорится в сообщении.

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Согласно информации Государственного управления делами, президент Владимир Зеленский получил 28 тыс. грн зарплаты в июне.

Напомним, за май 2019 года на посту президента Владимир Зеленский получил 12 727 грн зарплаты.