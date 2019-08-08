Кабинет министров обязал Нафтогаз в августе снизить цену газа для населения на 265 грн за 1 тыс. кубометров.

Нафтогаз обязан снизить цену на природный газ для населения на 265 грн за 1 тыс. кубометров.

Соответственно стоимость газа без НДС и расходов на его транспортировку в августе должна снизиться с 4 905 до 4 640 грн за 1 тыс. кубометров.

Поэтому цена за один кубометр снизится еще на 26,5 копеек.

Читайте: Цену на газ для населения в августе снизят на 5,5%

Кроме того, согласно постановлению Кабмина от июня, Нафтогаз должен продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок.

Такими площадками являются Минэкономразвития, где средняя таможенная стоимость импортируемого газа в июле составила 4 812 грн за тысячу кубических метров без НДС, Украинская энергетическая биржа, где газ на август в июле продавался по цене 4 654 грн за тысячу кубических метров без НДС.

Также такой является площадка Нафтогаза, где цена газа для промышленности по предоплате, установленной на август – 4 640 грн за тысячу кубических метров без НДС.

Ранее Факты ICTV писали о том, что цена на газ для населения в июле уменьшилась на 10,4%.