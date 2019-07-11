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Факты / Украина / Общество

Цена на газ для населения в июле уменьшится на 10,4%

Нафтогаз снизит цену на газ для населения в июле на 10,4%.

газ

О снижении цены на газ сообщил руководитель интегрированного газового бизнеса Нафтогаза Андрей Фаворов во время встречи с президентом Владимиром Зеленским и представителями Министерства энергетики и угольной промышленности.

В июле мы снизим цену для населения на 10,4% – сказал во время встречи Андрей Фаворов.

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Андрей Фаворов также отметил, что сейчас на европейском газовом рынке увеличился объем газа за счет предложения российского и американского сжиженного топлива.

Поэтому это способствует снижению оптовых цен и дает возможность Украине увеличить закупки этого энергоресурса, который закачивают в подземные хранилища.

К слову, снижение цены не противоречит условиям сотрудничества с МВФ, поскольку является реакцией на ситуацию на газовом рынке.

Напомним, суд признал незаконным повышение тарифов на газ и тепло в 2016 году.

Источник: Офис Президента

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