Нафтогаз снизит цену на газ для населения в июле на 10,4%.

О снижении цены на газ сообщил руководитель интегрированного газового бизнеса Нафтогаза Андрей Фаворов во время встречи с президентом Владимиром Зеленским и представителями Министерства энергетики и угольной промышленности.

В июле мы снизим цену для населения на 10,4% – сказал во время встречи Андрей Фаворов.

Читайте: Отказаться от импорта возможно: как Украине увеличить добычу газа

Андрей Фаворов также отметил, что сейчас на европейском газовом рынке увеличился объем газа за счет предложения российского и американского сжиженного топлива.

Поэтому это способствует снижению оптовых цен и дает возможность Украине увеличить закупки этого энергоресурса, который закачивают в подземные хранилища.

К слову, снижение цены не противоречит условиям сотрудничества с МВФ, поскольку является реакцией на ситуацию на газовом рынке.

Напомним, суд признал незаконным повышение тарифов на газ и тепло в 2016 году.