На выходных практически на всей территории Украины будет тепло и солнечно.

В Украине на предстоящих выходных осадков не прогнозируется. Дождить будет в воскресенье только в западной части страны.

В субботу, 10 августа, по всей территории страны будет сухо.

В северных областях днем температура воздуха 25-27° градусов, а ночью 15-17°.

На юге днем будет 27-29°, а ночью 13-15°.

В восточной части страны в субботу днем 24-26°, ночью 13-15°.

На западе днем прогнозируется 25-27°, а ночью 13-15°.

В центре днем ожидается 26-28°, ночью 13-15°.

В Киеве днем температура воздуха повысится до 27°, ночью столбики термометров покажут 15-17°.

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В воскресенье, 11 августа, западную Украину охватят грозовые дожди. Там днем будет 27-29°, а ночью 14-16°.

На севере днем температура воздуха прогреется до 26-28°, ночью столбики термометров опустятся до 14-16°.

В восточных областях прогнозируется днем 24-26°, ночью 13-15°.

На юге страны ожидается 29-30°, ночью 16-18°.

В Киеве днем ожидается 25-27°, а ночью 15-17°.

К слову, в ночь с 8 на 9 августа в результате осложнения погодных условий произошло обесточивание 205 населенных пунктов.