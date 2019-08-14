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Факты / Украина / Общество

Детей без прививок не пустят в школы и детсады – Супрун

Детей без обязательных прививок не будут допускать к обучению в детских садах и школах.

Вакцинація

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун во время пресс-конференции заявила, что школы и детские сады не будут пускать на обучение детей, которым не сделали все обязательные прививки.

По ее словам, если такие дети будут посещать учебные заведения, то из-за них будет возникать угроза распространения инфекции среди учеников и учителей.

– Статья 15 Закона Украины О защите населения от инфекционных болезней говорит, что детям, которым не сделали прививок по Национальному календарю, посещать учебные заведения не позволяется. Это также было подтверждено Верховным судом Украины, – говорится в сообщении.

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Министр образования и науки Лилии Гриневич добавила, что таким образом защищают здоровье детей, ведь в Украине уже два года продолжается вспышка кори, в общем осложненная эпидемическая ситуация.

Если же родители ребенка отказываются от прививок из-за жизненной позиции, то они могут написать заявление на имя руководителя учебного заведения, чтобы ребенок проходил обучение дистанционно или по индивидуальному графику.

Родителей призывают не медлить и вакцинировать своих детей для того, чтобы они были защищены.

К слову, Факты ICTV писали о десяти изменениях, которые введут в школах с 1 сентября.

Фото: Dreamstime

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