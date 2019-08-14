Дітей без обов’язкових щеплень не допускатимуть до навчання у дитячих садках і школах.

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун під час прес-конференції заявила, що школи і дитячі садки не пускатимуть на навчання дітей, яким не зробили усі обов’язкові щеплення.

За її словами, якщо такі діти відвідуватимуть навчальні заклади, то через них виникатиме загроза поширення інфекції серед учнів та вчителів.

– Стаття 15 Закону України Про захист населення від інфекційних хвороб каже, що дітям, які не отримали щеплень за Національним календарем, відвідувати заклади освіти не дозволяється. Це також було підтверджено Верховним судом України, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Що потрібно купити дитині в школу: список речей і канцелярії

Міністр освіти і науки Лілії Гриневич додала, що таким чином захищають здоров’я дітей, адже в Україні вже два роки триває спалах кору, загалом ускладнена епідемічна ситуація.

Якщо ж батьки дитини відмовляються від щеплень через життєву позицію, то вони можуть написати заяву на ім’я керівника навчального закладу, аби дитина проходила навчання дистанційно або за індивідуальним графіком.

Батьків закликають не зволікати і вакцинувати своїх дітей для того, аби вони були захищені.

До слова, Факти ICTV писали про десять змін, які введуть у школах з 1 вересня.