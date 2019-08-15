На День независимости, 24 августа, в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода.
На западе и севере страны на День независимости возможны дожди и будет достаточно прохладно по сравнению с другими регионами.
В некоторых областях местами не более +21.
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Но на юге, в центре и востоке, по прежнему, жарко – от +28 до +31.
В Киеве 24 августа переменная облачность, днем 23 выше нуля.
Ранее синоптики дали прогноз погоды на август и начало осени в Украине.
Источник: Погода. Мета
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