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Факти / Україна

Погода на День незалежності 2019 в Україні (КАРТА)

На День незалежності, 24 серпня, в Україні переважатиме суха і сонячна погода.

погода

В Україні 24 серпня дощі з грозами очікуються лише на сході, на решті території – сухо і сонячно.

На півдні – від +30 до +32.

У північних областях – в межах +28.

Читайте: Куди піти на День незалежності: афіша заходів

На заході – від +27 до +32.

У центрі синоптики прогнозують +30.

У східних областях – від +28 до +31.

У Києві на День незалежності без опадів. Вночі 13-15, а вдень 26-28 вище нуля.

Синоптик Наталя Діденко також дала прогноз для Києва на День незалежності:

– На День Прапора і День Незалежності у столиці буде погода без змін, сонячно та близько +25+28 градусів.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на серпень та початок осені в Україні.

Джерело: Укргідрометцентр

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