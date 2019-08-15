В 2016 году было подписано соглашение между ЕС и ЕБРР о предоставлении €40 млн на консультационную, информационную, учебную, финансовую и другую поддержку малым и средним предприятиям в Украине.

Компания Агрико Украина начинала свой бизнес как компания-импортер семян картофеля из Нидерландов, которые покупали украинские фермеры, а потом перешла и на выращивание семян в Украине.

Однако бизнес должен расти и развиваться дальше, поэтому компания решила заняться выращиванием еще и столового картофеля.

Поначалу Агрико Украина продавала в торговые сети картофель, что называется, насыпью.

– Однако мы увидели, что, если в торговую сеть приходит другой поставщик, нас легко можно заменить. К тому же, если у покупателей возникает вопрос о качестве товара или уточнения по сертификации, трудно найти информацию о поставщике: нет контактов и других данных компании. Тогда у нас и возникла идея придумать свою торговую марку и уже с ней заходить в сети, – рассказывает директор компании Николай Гордийчук, приводя примеры Канады и Голландии, где компании-производители с собственными брендами успешны на рынке.

Очень помог в создании собственной торговой марки грант на реализацию консалтингового проекта, который был выделен компании Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках EU4Business – инициативы Евросоюза по поддержке малого и среднего бизнеса в странах Восточного партнерства.

Финансирование, поиск и проверка консалтинговой компании, а также сопроводительные работы при подготовке и подписании контракта и отдельно контроль за качеством предоставляемых услуг осуществлялись непосредственно представителями ЕБРР.

– В таких случаях грант покрывает 50% от стоимости всего проекта. Мы привлекли креативное агентство Arriba (Харьков), которое разработало для нас торговую марку Papas. Подали в ЕБРР все документы и получили положительный ответ относительно компенсации, – говорит Гордийчук.

Сотрудничеством с ЕБРР директор компании доволен: сегодня малому и среднему бизнесу тяжело сориентироваться в огромном вале информации и предложений, а инициатива ЕС EU4Business, которую частично имплементирует ЕБРР, предлагает именно то, что нужно частным предприятиям.

– Кроме того, участие в подобном проекте очень дисциплинирует, поскольку приучаешься вести отчетность и смотреть на свой бизнес как на системный, задумываешься о его будущем, ведь бренд или торговая марка – это вещи не на один день, а на перспективу, – рассуждает директор компании.

Сегодня в бизнесе Агрико Украина продажа брендированного картофеля Papas занимает только 10%, однако в компании рассчитывают, что через пять лет это будет более 50%. Собственная торговая марка дает прирост в капитализации компании и помогает строить клиентоориентированный бизнес.

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Очень помогло Агрико Украина общение с Ассоциацией шеф-поваров Украины. Как говорит Николай Гордийчук, у компании 22 сорта картофеля, и повара смогли определить, какой из них идеально подходит для варки, а какой – для жарки или запекания.

При этом для повара ресторана очень важно постоянно и без перебоев получать именно тот сорт картофеля, который подходит лучше всего для приготовления конкретных блюд. Это натолкнуло компанию на мысль, что такой выбор не менее важен и для домохозяйки, которая покупает продукты в супермаркете.

Агрико Украина убедилась в этом, когда начала работать с сетью магазинов GoodWine, поставляя туда свой брендированный картофель.

– В GoodWine заявили, что как раз искали, чтобы кто-то поставлял им картофель стабильного качества с указанием: это – для варки, а это – для жарки или запекания, – говорит Николай Гордийчук.

После того, как Агрико Украина начала работать с GoodWine, другие торговые сети также захотели получать их брендированный картофель, который идеально подходит покупателю.

– В итоге мы подписали контракт с МЕТРО Cash&Carry, а потом с нами связались из LeSilpo, – рассказывает директор Агрико Украина.

Агрико Украина получила бренд на картофель лишь в сентябре прошлого года, но за счет увеличения продаж продукции затраты непосредственно на создание бренда уже полностью окупились.

В 2016 году было подписано соглашение между ЕС и ЕБРР о предоставлении €40 млн на консультационную, информационную, учебную, финансовую и другую поддержку малым и средним предприятиям (МСП) в Украине.

В рамках этой поддержки банк помогает МСП привлекать высококвалифицированных местных консультантов и международных экспертов-практиков, способных качественно трансформировать их бизнес, и предоставляет гранты для частичной компенсации стоимости консалтингового проекта.

К слову, ранее мы писали, что ЕБРР и EU4Business открывают украинским мебельщикам новые рынки.

Источник: Деловая столица