У 2016 році була підписана угода між ЄС та ЄБРР щодо надання €40 млн на консультаційну, інформаційну, навчальну, фінансову та іншу підтримку малим і середнім підприємствам в Україні.

Компанія Агріко Україна починала свій бізнес як компанія-імпортер насіння картоплі з Нідерландів, яке купували українські фермери, а потім перейшла і на вирощування насіння в Україні.

Однак бізнес повинен рости і розвиватися далі, тому компанія вирішила зайнятися вирощуванням ще й столової картоплі.

Спочатку Агріко Україна продавала в торговельні мережі картопю, як кажуть, насипом.

– Однак ми побачили, що якщо в торговельну мережу приходить інший постачальник, нас легко можна замінити. До того ж, якщо у покупців виникає питання щодо якості товару або уточнення стосовно сертифікації, важко знайти інформацію про постачальника: немає контактів та інших даних компанії. Тоді у нас і виникла ідея придумати свою торгову марку і вже з нею заходити в мережі, – розповідає директор компанії Микола Гордійчук, наводячи приклади Канади та Голландії, де компанії-виробники з власними брендами успішні на ринку.

Дуже допоміг у створенні власної торгової марки грант на реалізацію консалтингового проекту, який виділив компанії Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) в рамках EU4Business – ініціативи Євросоюзу з підтримки малого та середнього бізнесу в країнах Східного партнерства.

Фінансування, пошук і перевірка консалтингової компанії, а також супровідні роботи під час підготовки та підписання контракту та окремо контроль за якістю послуг, що надаються, здійснювалися безпосередньо представниками ЄБРР.

– У таких випадках грант покриває 50% від вартості всього проекту. Ми залучили креативне агентство Arriba (Харків), яке розробило для нас торгову марку Papas. Подали в ЄБРР всі документи та отримали позитивну відповідь щодо компенсації, – каже Гордійчук.

Співпрацею з ЄБРР директор компанії задоволений: зараз малому та середньому бізнесу важко зорієнтуватися у величезному валі інформації та пропозицій, а ініціатива ЄС EU4Business, яку частково імплементує ЄБРР, пропонує саме те, що потрібно приватним підприємствам.

– Крім того, участь у подібному проекті дуже дисциплінує, оскільки привчаєшся вести звітність і дивитися на свій бізнес як на системний, замислюєшся щодо його майбутнього, адже бренд або торгова марка – це речі не на один день, а на перспективу, – розмірковує директор компанії.

Назарі в бізнесі Агріко Україна продаж брендованої картоплі Papas займає тільки 10%, проте в компанії розраховують, що через п’ять років це буде більше 50%. Власна торгова марка дає приріст у капіталізації компанії та допомагає будувати клієнтоорієнтований бізнес.

Читайте: Інвестори повертаються в Україну. Підписано угоду між NBT, Total і ЄБРР

Дуже допомогло Агріко Україна спілкування з Асоціацією шеф-кухарів України. Як каже Микола Гордійчук, у компанії 22 сорти картоплі, і кухарі змогли визначити, який з них ідеально підходить для варіння, а який – для смаження або запікання.

При цьому для кухаря ресторану дуже важливо постійно і без перебоїв отримувати саме той сорт картоплі, який підходить найкраще для приготування ваших улюблених страв. Це наштовхнуло компанію на думку, що такий вибір не менш важливий і для домогосподарки, яка купує продукти в супермаркеті.

Агріко Україна переконалася в цьому, коли почала працювати з мережею магазинів GoodWine, постачаючи туди свою брендовану картоплю.

– У GoodWine заявили, що саме шукали, щоб хтось постачав їм картоплю стабільної якості із зазначенням: це – для варіння, а це – для смаження або запікання, – говорить Микола Гордійчук.

Після того, як Агріко Україна почала працювати з GoodWine, інші торговельні мережі також захотіли отримувати їхню брендовану картоплю, яка ідеально підходить покупцеві.

– У результаті ми підписали контракт з МЕТРО Cash & Carry, а потім з нами зв’язалися з LeSilpo, – розповідає директор Агріко Україна.

Агріко Україна отримала бренд на картоплю лише у вересні минулого року, але за рахунок збільшення продажів продукції витрати безпосередньо на створення бренду вже повністю окупилися.

У 2016 році була підписана угода між ЄС і ЄБРР щодо надання €40 млн на консультаційну, інформаційну, навчальну, фінансову та іншу підтримку малим і середнім підприємствам (МСП) в Україну.

У рамках цієї підтримки банк допомагає МСП залучати висококваліфікованих місцевих консультантів і міжнародних експертів-практиків, здатних якісно трансформувати їхній бізнес, та надає гранти для часткової компенсації вартості консалтингового проекту.

До речі, раніше ми писали, що ЄБРР та EU4Business відкривають українським меблярам нові ринки.

Джерело: Ділова столиця