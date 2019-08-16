14 августа 2019 года по результатам розыгрыша тиража №1874 государственной лотереи Мегалот стало известно о выигрыше одного из главных призов – Мегаприза – и появлении нового лотерейного миллионера!

Им оказался счастливчик, который смог правильно предсказать номера шести шариков из 42-х. Размер его выигрыша составил 1 010 000 грн.

Известно, что выигрышная ставка была сделана 12 августа в 10.44 в городе Днепр на точке продаж лотерей, которая расположена по адресу: ул. Европейская, 9А. На свою игру победитель потратил 25 грн, хотя минимальная стоимость одной ставки в Мегалот составляет всего 5 грн.

Стоит отметить, что новоиспеченный миллионер находился всего в одном шаге от статуса мультимиллионер, которому посчастливилось бы сорвать Мега Джекпот размером 12 650 000 грн. Для этого он должен был угадать дополнительный шарик – Мегакульку – который увеличивает выигрыши.

Оператор государственных лотерей “М.С.Л.“ поздравляет победителя и приглашает его присоединиться к элитному КЛУБУ МИЛЛИОНЕРОВ М.С.Л., посетить Киев и принять участие в эксклюзивной подарочной программе “Два дня из жизни миллионера” для двух лиц, которых ожидает целый ряд незабываемых развлечений и впечатлений.

Напомним, что этой возможностью уже успели воспользоваться многие миллионеры. Среди них – одна из победительниц лотереи Мегалот, Ирина Возная, которая 23-24 декабря 2017 года по приглашению оператора государственных лотерей М.С.Л. приехала в столицу со Львова вместе со своей дочерью Натальей. Приз Ирины составил 5 500 000 грн, которые были выиграны в тираже №1687 от 28 октября 2017 года.

Также напомним, что в 2018 году именно в лотерее Мегалот был выигран самый крупный лотерейный джекпот за всю историю Украины в размере 17 750 000 грн. Случилось это в субботнем тираже №1749 от 2 июня 2018 года, а победителем стал игрок, который 31-го мая сделал ставку на точке продажи лотерейных билетов в магазине Канцтовары, которая находится в пгт Катеринополь (Черкасская область) на ул. Соборная, 24.