14 серпня 2019 року за результатами розіграшу тиражу №1874 державної лотереї Мегалот стало відомо про виграш одного з головних призів – Мегапризу – і появу нового лотерейного мільйонера!

Ним виявився щасливчик, якій зміг правильно передбачити номери шести кульок з 42-х. Розмір його виграшу склав 1 010 000 грн.

Наразі відомо, що виграшна ставка була зроблена 12 серпня о 10.44 у місті Дніпро на точці продажу лотерей, що розташована за адресою: вул. Європейська, 9А. На свою гру переможець витратив 25 грн, хоча мінімальна вартість однієї ставки у Мегалот складає всього 5 грн.

Варто зазначити, що новоспечений мільйонер був всього в одному кроці від статусу мультимільйонер, якому пощастило б зірвати Мега Джекпот розміром 12 650 000 грн. Для цього він мав би вгадати додаткову кульку – Мегакульку – яка збільшує виграші.

Оператор державних лотерей “М.С.Л.” щиро вітає переможця та запрошує його долучитись до елітного КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ М.С.Л., завітати до Києва та взяти участь в ексклюзивній подарунковій програмі “Два дні з життя мільйонера” для двох осіб, на яких очікуватиме ціла низка незабутніх розваг і вражень.

Нагадаємо, що цією можливістю вже встигли скористатись чимало мільйонерів. Серед них – одна з переможниць лотереї Мегалот, Ірина Возна, яка 23-24 грудня 2017 року на запрошення оператора державних лотерей М.С.Л. завітала до столиці зі Львова разом зі своєю донькою Наталею. Приз пані Ірини склав 5 500 000 грн, які були виграні у тиражі №1687 від 28 жовтня 2017 року.

Також нагадаємо, що у 2018 році саме у лотереї Мегалот був виграний найбільший лотерейний джекпот за всю історію України розміром у 17 750 000 грн. Трапилося це у суботньому тиражі №1749 від 2 червня 2018 року, а переможцем став гравець, який 31-го травня зробив ставку на точці продажу лотерейних білетів у магазині Канцтовари, що знаходиться у смт Катеринопіль (Черкаська область) на вул. Соборна, 24.