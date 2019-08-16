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Факты / Украина

Убийство Сармата: ГБР открыло производство против полицейских

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении полицейских, которые, вероятно, знали о подготовке убийства Виталия Олешко.

Убийство Сармата: ГБР открыло производство против полицейских

ГБР открыло уголовное производство по факту скрытия работниками Нацполиции тяжкого преступления и злоупотребления служебным положением.

Сегодня открыли уголовное производство по факту возможно неправомерных действий полицейских, которые, вероятно, знали о подготовке убийства Виталия Олешко (позывной Сармат) – общественного активиста и ветерана АТО, однако скрыли этот факт и не предупредили его, – сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

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Во время досудебного расследования следователи должны выяснить, действительно ли сотрудники Нацполиции знали о подготовке убийства активиста.

По словам Ольги Варченко, на это могут указывать записи телефонных разговоров подозреваемых в убийстве, которые были в распоряжении правоохранителей. Однако они не приняли необходимых мер, чтобы предупредить это преступление.

Напомним, Виталия Олешко застрелили 31 июля 2018 года из двуствольного ружья во дворе собственного дома в Бердянске.

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