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Факти / Україна

Вбивство Сармата: ДБР відкрило провадження проти поліцейських

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо поліцейських, які, ймовірно, знали про підготовку вбивства Віталія Олешка.

Вбивство Сармата: ДБР відкрило провадження проти поліцейських

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом приховування працівниками Нацполіції тяжкого злочину та зловживання службовим становищем.

Сьогодні відкрили кримінальне провадження за фактом можливо неправомірних дій поліцейських, які, ймовірно, знали про підготовку вбивства Віталія Олешко (позивний Сармат) – громадського активіста та ветерана АТО, проте приховали цей факт і не попередили його, – повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко.

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Під час досудового розслідування слідчі повинні з’ясувати, чи дійсно співробітники Нацполіції знали про підготовку вбивства активіста.

За словами Ольги Варченко, на це можуть вказувати записи телефонних розмов підозрюваних у вбивстві, які були у розпорядженні правоохоронців. Однак вони не вжили необіхідних заходів, аби попередити цей злочин.

Нагадаємо, Віталія Олешко застрелили 31 липня 2018 року із двоствольної рушниці на подвір’ї власного будинку у Бердянську.

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