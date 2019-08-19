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Факты / Украина

Дело 2 мая в Одессе: двух участников беспорядков выпустили под залог

В Николаеве из СИЗО после уплаты залога вышли россиянин Евгений Мефедов и одессит Сергей Долженков (Капитан Какао) – участники массовых беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе.

Суд

Об освобождении под залог двух участников беспорядков 2 мая в Одессе сообщил адвокат Владимир Рыбин – отец защитника обвиняемых Валентина Рыбина.

По его словам, россиянин Евгений Мефедов и одессит Сергей Долженков – на свободе.

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– Адвокат Валентин Рыбин, который внес сегодня необходимую сумму залога, сумел до 12.00 оформить множество бумаг, бумажек и представить их в Николаевское СИЗО, – рассказал он.

Напомним, в сентябре 2017 года Ильичевский суд Одесской области признал невиновными 19 обвиняемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. В тот же день в Черноморске двум оправданным фигурантам – Сергею Долженкову и Евгению Мефедову – сообщили о подозрении в сепаратизме и задержали.

Факты ICTV попытались разобраться, кто виноват в одесской трагедии, которая произошла 2 мая 2014 года.

Источник: УНИАН

Фото: Dreamstime

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