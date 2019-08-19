У Миколаєві з СІЗО після сплати застави вийшли росіянин Євген Мефьодов і одесит Сергій Долженков (Капітан Какао) – учасники масових заворушень 2 травня 2014 року в Одесі.

Про звільнення під заставу двох учасників заворушень 2 травня в Одесі повідомив адвокат Володимир Рибін – батько захисника обвинувачених Валентина Рибіна.

За його словами, росіянин Євген Мефьодов та одесит Сергій Долженков – на волі.

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– Адвокат Валентин Рибін, який вніс сьогодні необхідну суму застави, зумів до 12.00 оформити безліч паперів, папірців і представити їх у Миколаївське СІЗО, – розповів він.

Нагадаємо, у вересні 2017 року Іллічівський суд Одеської області визнав невинними 19 обвинувачуваних у справі про масові заворушення 2 травня 2014 року в Одесі. Того ж дня у Чорноморську двом виправданим фігурантам – Сергію Долженкову і Євгену Мефьодову – повідомили про підозру в сепаратизмі та затримали.

Факти ICTV спробували розібратися, хто винен в одеській трагедії, яка сталася 2 травня 2014 року.