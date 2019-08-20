Радіаційний фон в Україні не змінився після вибуху в Архангельській області (Росія).

Співробітники ДСНС проводили вимірювання радіаційного фону протягом 10-18 серпня і дійшли висновку, що він не змінився після вибуху в Архангельській області (Росія).

Забруднені повітряні маси могли охопити східні і південно-східні території України в ніч з 11 на 12 серпня.

– Тож, радіометричну мережу гідрометеорологічної служби України переведено в режим підвищеної готовності з почащеним виконанням радіометричних вимірювань, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Вибух під Архангелськом: у Росатомі зізналися у випробуванні нового спецвиробу

До вимірювання радіаційного фону залучили метеостанції Луганської, Донецької, Сумської, Одеської та Харківської областей.

Вимірювання атмосферних випадів проводилися щоденно, а потужності експозиційної дози – чотири рази кожної доби.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати зробили певні висновки після вибуху під Архангельськом.