В госкорпорации Росатом признали, что взрыв в ядерном центре Архангельска произошел “во время испытания нового специзделия”.

Взрыв на военном полигоне в Архангельске произошел “во время испытания нового специзделия”.

Об этом заявили в госкорпорации Росатом.

– Мы провели в последний путь наших коллег, которые трагически погибли во время испытаний нового специзделия. Они до последнего остались преданными своему долгу и ушли, как настоящие герои, – сказал руководитель Росатома Алексей Лихачев.

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Что именно взорвалось в Архангельской области не сообщается. По мнению военных экспертов, взрыв мог произойти во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой. Из-за этого и произошло кратковременное повышение радиации в 20 раз.

К слову, 8 августа под Архангельском на военном объекте начался пожар. В результате чего погибло пять специалистов.