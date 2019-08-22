МИД Украины готовит первую встречу Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая состоится в Варшаве.

В Варшаве в конце августа-начале сентября президенты Украины и США – Владимир Зеленский и Дональд Трамп – подпишут ряд документов, сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

В то же время, о каких именно документах идет речь, она не уточнила.

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Зеркаль рассказала, что МИД занимается организацией встречи лидеров государств, в том числе информационно-аналитическим обеспечением.

– Отрабатываем наполнение этих встреч, – добавила дипломат.

К слову, ранее американская сторона заявила, что встреча Зеленского и Трампа может произойти в Нью-Йорке или Варшаве.

Источник: 5 канал