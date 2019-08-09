PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Встреча Зеленского и Трампа может состояться в Варшаве или Нью-Йорке – Тейлор

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа может состояться в Нью-Йорке или Варшаве.

Володимир Зеленський

Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что сейчас известно, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп будут в одно время находиться в Варшаве и Нью-Йорке.

Потому прорабатывается возможность встречи лидеров стран именно в этих городах.

Тейлор надеется, что будут и другие возможности для общения Зеленского и Трампа, однако они пока не определены.

Читайте: Зеленский встретился со Вселенским патриархом в Стамбуле

Кроме того, ведется подготовка официального визита президента Украины в США.

– План есть, но в повестку дня пока не внесен. У обоих президентов очень загруженный график, – сказал поверенный в делах США в Украине.

Он добавил, что визит не откладывали, ведь изначально его дату не согласовывали.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин договорились о возможном проведении встречи в нормандском формате.

Источник: Интерфакс-Украина

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Игорный бизнес в Украине: казино в Одессе и миллионы в бюджет
Конгресс США получил данные о сделках Трампа с россиянами – WSJ
Победить на выборах через Facebook: как соцсети манипулируют пользователями
Зеленский встретился со Вселенским патриархом в Стамбуле
Рынок земли в Украине появится в 2020 году – Зеленский
Война закончится, гривна будет стабильной: прогноз нумеролога для Украины на 5 лет
Переговоры Зеленского в Турции: чего нужно добиваться Украине
Уверен, мы изменим ситуацию в Черноморском регионе – Зеленский
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка