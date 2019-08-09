Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа может состояться в Нью-Йорке или Варшаве.

Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что сейчас известно, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп будут в одно время находиться в Варшаве и Нью-Йорке.

Потому прорабатывается возможность встречи лидеров стран именно в этих городах.

Тейлор надеется, что будут и другие возможности для общения Зеленского и Трампа, однако они пока не определены.

Читайте: Зеленский встретился со Вселенским патриархом в Стамбуле

Кроме того, ведется подготовка официального визита президента Украины в США.

– План есть, но в повестку дня пока не внесен. У обоих президентов очень загруженный график, – сказал поверенный в делах США в Украине.

Он добавил, что визит не откладывали, ведь изначально его дату не согласовывали.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин договорились о возможном проведении встречи в нормандском формате.