Президент Владимир Зеленский выступил перед украинцами по случаю Дня независимости.

Полный текст речи президента Владимира Зеленского по случаю Дня независимости 2019 публикуют Факты ICTV.

Дорогие украинцы!

Каждое мое утро начинается с СМС-сообщения. Это СМС от Генерального штаба. За прошедшие сутки обстрелов – семь, потерь – две. Цифры могут быть разными, но только одна делает утро добрым. Это – ноль.

Обстрелов – ноль. Потерь – ноль. И давайте для начала поблагодарим тех, благодаря кому мы можем сегодня быть здесь, под ярким солнцем и чистым голубым небом. И чтобы эти аплодисменты услышали наши защитники, которые сейчас на востоке страны защищают Украину.

Благодаря вам мы отмечаем сегодня 28-ю годовщину со Дня независимости. Хотя не совсем правильно говорить, что Украине – 28. Ведь до 91-го года мы успели немало. Произошло крещение Киевской Руси, Иван Федоров издал во Львове Апостол, основана Киево-Могилянская академия, казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк, на свет появилась Конституция Филиппа Орлика.

Украина была одной из основательниц ООН, а Сергей Королев внес весомый вклад в покорение космоса человечеством. Это – лишь несколько важных событий яркой истории нашей многовековой и одновременно молодой страны.

Ну а сегодня мы отмечаем, пожалуй, самый важный день в жизни государства. День, когда оно получило независимость.

Сегодня уже сформировалось целое поколение, рожденное в независимой Украине. Для них это нормальное состояние вещей. Для них не может быть по-другому. И это прекрасно. Потому что это поколение – наша ментальная опора. Опора свободы, демократии и развития. Они мыслят иначе, они думают современно, а значит – Украина будет двигаться только вперед.

Вместе с тем, мы с вами не должны забывать, что независимость не появилась по взмаху волшебной палочки. Активная борьба за нее началась более 100 лет назад. Длилась она и во времена Советского Союза. Николай Руденко, Василий Стус, Петр Григоренко, Вячеслав Чорновил, Левко Лукьяненко, участники революции на граните.

Это неполный список тех, кто боролся за получение независимости. Кто-то – ценой собственной свободы, а кто-то – ценой собственной жизни. Ради этого одного дня. 24 августа 1991. И этот день был неизбежен. Ибо, как говорил Левко Лукьяненко, стремление к независимости заложено в нашем генетическом коде.

Прошло 28 лет. 28 разных лет. Сложных, бурных, тернистых, но – общих. И все эти годы мы пережили вместе. По всей стране.

По всей стране мы тянули кравчучки, нарезали купоны и смотрели как Богатые тоже плачут. По всей стране были ваучеры, ходили в мальвинах, а те, кому повезло, – с пейджерами. По всей стране прыгали на рекордную высоту – 6 метров 14 сантиметров. Первыми переплывали бассейны Сиднея и Афин, плакали на олимпийском пьедестале в Атланте, когда вверх поднимался украинский флаг.

Всей страной заставляли дрожать грандов европейского футбола. Когда Лужный из Львова получал пас от Головка из Херсона, отдавал на Реброва из Горловки, а тот – на киевлянина Шевченко. Тогда гол звучало от Ужгорода до Луганска.

Всей страной, от Донецка до Карпат, мы летели к звездам вместе с Леонидом Каденюком и радовались, когда в открытом космосе впервые в истории прозвучало Ще не вмерла. Всей страной стояли в очереди в первый Макдональдс и слушали Танец пингвина от Кузьмы. Ждали Армагеддона с наступлением 2000 и радовались утром, что его пережили.

Всей страной мы покорили Европу Дикими танцами и отстояли демократический выбор в 2004-м. Всей страной молились за моряков Фаины в плену сомалийских пиратов и плакали за горняками на шахте Засядько. По всей стране радовались, когда на кого-то падал венок. Пытались успеть к Евро-2012 и всей страной не понимали: как можно было не увидеть гол в ворота Англии?

Это были разные годы. Непростые, но теперь, оглядываясь назад, можно сказать, что до определенного момента – беззаботные. Ведь потом наступил 2014 год. Сначала всей страной мы доказали, что имеем достоинство. Не побоялись водометов и дубинок. А кое-кто не побоялся и снайперских пуль. Тогда по всей страной мы узнали, что сотня может быть небесной.

А потом на нашу землю пришла война. Которую мы встретили всей страной. И здесь всей страной – это уже не просто художественный прием. Потому что мы – в прямом смысле слова – всей страной собирали на бронежилеты, медикаменты, тепловизоры. Всей страной, в интернете и у телеэкранов, были прикованы к новостям с востока. Новостей, где остальные слова теряла смысл, а перед глазами были только названия населенных пунктов и количество погибших героев.

Как это ни парадоксально, но мы родились второй раз. Как страна и как общество. Объединились и сплотились. Вспомнили это забытое ощущение – когда ты гордишься своей Родиной. Именно поэтому сегодня здесь собралась гордость Украины! В первую очередь – это наши воины. Те, кто защищал, и те, кто сейчас защищает нашу землю. Это семьи военных. Те, кто потерял сына, отца, мужа или брата. Это волонтеры. Те, кто помогает, иногда отдавая последнее. Здесь также те, кто учит, и те, кто спасает жизни каждый день. Те, кто на спортивных аренах мира прославляет Украину. Наш научный и творческий потенциал. И конечно – наше будущее – наши дети. Эти люди – не просто участники Шествия Достоинства. Это наши тысячи причин любить Украину.

Знаете, когда меня спросили: а за что ты любишь Украину? Странный вопрос. А за что ты любишь свою маму? Она тебя родила, воспитала, подняла на ноги. Я люблю Украину, я здесь родился, я люблю наш флаг и радуюсь, когда он победно развевается. Я люблю наш гимн, потому что это – наш главный хит! Потому которую еще песню так знает и так поет каждый из нас?

Я люблю нашу землю, каждый уголок Украины – это большая семья.

И для тех, кто не понимает сегодняшнюю боль украинцев, я объясню очень доступным языком. Представьте, что, например, сосед отобрал у вас двоих детей. Первого ребенка – просто похитил. Ему выдали новое свидетельство о рождении. А потом говорят: да мы не забирали вашего ребенка. Он сам захотел жить с нами. Ну и что, что под дулом автоматов? Это его желание. И вообще – кто вам сказал, что это – ваш ребенок? Она испокон веков была нашим. Вы не волнуйтесь, ему здесь будет лучше, у нас прекрасный приют у моря, под солнышком.

И вот прошло 5 лет. И те, кто был так обеспокоен, говорят: да, как, все нормально. Ребенок за вами уже не плачет. И вообще – не сильно он на вас и похож. Почему они так говорят? Потому что это – не их ребенок.

А второго вашего ребенка закрыли в детской комнате. И поставили вооруженную охрану. Вам говорят – какая охрана? Там никого нет. И вы слышите, как вот здесь рядом, за стеной, ваш ребенок плачет, но не можете туда зайти.

Каждый день у каждого из нас разрывается сердце. И любые победы или достижения неполноценные, ведь наша семья неполная. И наступит день, и мы обязательно соберемся вместе. Потому что голос родной крови победит!

Дорогие украинцы! Мы разные. Но едины. Должны быть едины, ибо только тогда – мы сильны. Понять, что рассчитывать имеем только на себя. Не ссориться из-за прошлое, а объединиться ради будущего. Украиноязычные и русскоговорящие, независимо от возраста, пола, вероисповедания – быть единым народом. Не в плакатах, не в лозунгах, а вот здесь. У каждого в сердце. Мы должны двигаться вперед, вместе строить страну, вместе делать невозможно и каждое утро говорить себе: Я украинец. И я могу все!

Наша земля – ​​неповторимая, очаровательная, несокрушимая, невероятная, удивительная, сказочная, чудесная, прекрасная. Если бы не наша Родина, человечество могло бы и не знать этих слов. Ведь все они были придуманы для того, чтобы описать Украины.

И сегодня она отмечает 28-ю годовщину независимости. За эти годы мы сделали самое главное. Мы их приумножили. Сохранили независимость и свободу. И храним сегодня. Кто-то – ценой собственной свободы, а кто-то – ценой собственной жизни.

В этот важный день мы верим, что в украинском календаре скоро появится другая, не менее знаковая дата. Конкретное число и месяц – не важны. Ибо день, когда наступит мир.

И мое утро будет начинаться с СМС-сообщения: за минувшие сутки в Украине родилось 1000 мальчиков и 1001 девочка.

С днем ​​рождения, Украина!

Слава Украине!

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Напомним, Факты ICTV следят, как проходит День независимости Украины онлайн.