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Факты / Украина

Минута молчания 24 августа. Церемония чествования героев Небесной Сотни

Президент Владимир Зеленский почтил память героев Революции Достоинства на Аллее Героев Небесной Сотни.

Минута молчания 24 августа. Церемония чествования героев Небесной Сотни

Владимир Зеленский поблагодарил погибших во время Революции Достоинства.

Уважаемые украинцы! Сегодня мы начинаем День независимости Украины с места, где именно ради сохранения нашей независимости лучшие сыновья и дочери Украины отдали свою жизнь, свое будущее ради нашего. И сегодня наше будущее говорит им всем спасибо. Вечная память погибшим! – сказал президент.

После этого прозвучало 100 ударов колоколов, которые символизировали 100 ударов сердца каждого из павших Героев Небесной сотни.

Читайте: День Независимости Украины: Шествие достоинства 2019

К слову, Факты ICTV ведут трансляцию празднования Дня независимости в Киеве.

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