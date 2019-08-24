Владимир Зеленский поблагодарил погибших во время Революции Достоинства.

Уважаемые украинцы! Сегодня мы начинаем День независимости Украины с места, где именно ради сохранения нашей независимости лучшие сыновья и дочери Украины отдали свою жизнь, свое будущее ради нашего. И сегодня наше будущее говорит им всем спасибо. Вечная память погибшим! – сказал президент.