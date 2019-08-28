В Варшаве 1 сентября состоится встреча президентов Украины и США. Зеленский и Трамп обсудят три вопроса.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп на встрече в Варшаве 1 сентября планируют обсудить вопросы военно-технического сотрудничества, противодействие российской агрессии и предстоящий визит президента Украины в США.

– Это те ключевые темы, о которых говорит в рамках своего визита в Украину советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, и которые станут основой для обсуждения в Варшаве, – сообщил источник в дипломатических кругах.

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В то же время, по его словам, продолжительность и формат будущей встречи еще не согласованы.

Ранее в МИД сообщили, что в Варшаве президенты Украины и США – Владимир Зеленский и Дональд Трамп – подпишут ряд документов.