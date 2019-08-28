PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Встреча Зеленского и Трампа в Варшаве: о чем будут говорить

В Варшаве 1 сентября состоится встреча президентов Украины и США. Зеленский и Трамп обсудят три вопроса.

Встреча Зеленского и Трампа в Варшаве: о чем будут говорить

Владимир Зеленский и Дональд Трамп на встрече в Варшаве 1 сентября планируют обсудить вопросы военно-технического сотрудничества, противодействие российской агрессии и предстоящий визит президента Украины в США.

– Это те ключевые темы, о которых говорит в рамках своего визита в Украину советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, и которые станут основой для обсуждения в Варшаве, – сообщил источник в дипломатических кругах.

Читайте: Зеленский сможет договориться с Путиным – Трамп

В то же время, по его словам, продолжительность и формат будущей встречи еще не согласованы.

Ранее в МИД сообщили, что в Варшаве президенты Украины и США – Владимир Зеленский и Дональд Трамп – подпишут ряд документов.

Источник: УНИАН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Обвал в Дрогобыче: Зеленский обещает аудит домов по всей Украине
Обвал в Дрогобыче: Зеленский обещает аудит домов по всей Украине
Медовый месяц продолжается: сколько украинцев доверяют Зеленскому
Медовый месяц продолжается: сколько украинцев доверяют Зеленскому
Почему Трамп не усиливает санкции против России и удастся ли ему вернуть Путина в G8
Почему Трамп не усиливает санкции против России и удастся ли ему вернуть Путина в G8
100 дней президентства Зеленского: достижения и чего ждать дальше
100 дней президентства Зеленского: достижения и чего ждать дальше
джон болтон
Зеленский и Трамп встретятся в Варшаве в сентябре – Болтон
Что сделал Владимир Зеленский за 100 дней президентства
Что сделал Владимир Зеленский за 100 дней президентства
Олександр Гончарук
Зеленский определился с кандидатурой премьер-министра – СМИ
армія
Готовим системные изменения: депутат от Слуги народа о реформировании армии
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка