Руслан Рябошапка рассматривается на должность генерального прокурора Украины. Что известно о кандидате – в материале Фактов ICTV.

Руслан Рябошапка – вероятный кандидат на должность генерального прокурора Украины. Сейчас он занимает должность заместителя председателя Офиса президента Украины.

Биография Руслана Рябошапки

Руслан Рябошапка – бывший заместитель Министра юстиции Украины (с 19 марта 2014 года), член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (с 16 марта 2016 года). 9 июня 2017 года ушел с занимаемой должности.

Он в 1998 году окончил Международный Соломонов университет. Квалификация – специалист по правоведению. В том же году стал работать главным консультантом заместителя начальника управления законодательства по правосудию, охране правопорядка и обороне.

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С 2001 по 2010 гг. работал при Министерстве юстиции.

21 июня 2010 – по февраль 2011 гг. был директором Бюро по вопросам антикоррупционной политики Секретариата Кабмина.

На выборах президента Украины 2019 был советником Владимира Зеленского.

21 мая 2019 – назначен заместителем главы Администрации президента Украины.

Напомним, что Владимир Зеленский подчеркнул, что Рябошапка – не единственная кандидатура на должность руководителя Генпрокуратуры.