Если будущего спикера Верховной Рады можно назвать практически со 100% уверенностью, то имя генпрокурора пока остается под вопросом.

ЦИК продолжает подсчитывать результаты парламентских выборов 2019, лидером голосования остается партия Слуга народа. Учитывая такую динамику, практически со 100% уверенностью можно назвать спикера Верховной Рады.

– Это, скорее всего, будет Дмитрий Разумков. Если бы надо было договариваться о создании коалиции с Голосом или Батькивщиной, тогда могли бы быть другие варианты, – ответил политолог Владимир Фесенко на вопрос Фактов ICTV о ключевых назначениях в Раде после выборов.

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Должность премьер-министра, по мнению политолога, отойдет не партии, а именно команде Зеленского.

– Из возможных кандидатур называют Александра Данилюка, Айвараса Абромавичюса, Андрея Богдана. Я назову еще одну возможную кандидатуру, которую мало кто упоминает, но он тоже может быть потенциальным премьером. Это замглавы Офиса президента Алексей Гончарук.

По генпрокурору сказать сложнее, варианты разные рассматриваются и пока окончательное решение не принято, – утверждает Фесенко.