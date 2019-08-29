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Факты / Украина / Политика

Вероятный министр энергетики – что известно об Алексее Оржеле

Алексей Оржель скорее всего станет новым министром энергетики и экологии Украины. Факты ICTV собрали самую важную информацию из его биографии.

Алексей Оржель

Алексей Оржель – эксперт в области топливно-энергетического комплекса, также он возглавляет сектор Энергетика Офиса эффективного регулирования (BRDO).

Депутат и представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявил, что именно Оржель станет министром энергетики и экологии Украины.

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Алексей родился 26 января 1984 года. В свое время он закончил Институт энергосбережения и энергоменеджмента НТУУ КПИ, получив степень магистра по специальности Энергетический менеджмент.

С 2006 по 2014 год работал в Национальном регуляторе в сфере энергетики. С 2014 года работает в частном секторе.

Также Олексей Оржель возглавляет Украинскую ассоциацию возобновляемой энергетики.

В 2019 году на парламентских выборах он был №16 в партии Слуга народа и стал депутатом Верховной Рады.

Ранее Факты ICTV писали, что кандидатура Андрея Загороднюка предложена на должность министра обороны Украины.

Фото: УНИАН

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