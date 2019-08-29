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Факти / Україна / Політика

Міністр енергетики – що відомо про Олексія Оржеля

Олекій Оржель став новим міністром енергетики та екології України. Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію з його біографії.

Алексей Оржель

Олексій Оржель – експерт у сфері паливно-енергетичного комплексу, також він очолює сектор Енергетика Офісу ефективного регулювання (BRDO).

Депутат і представник президента в Кабміні Андрій Герус заявив, що саме Оржель стане міністром енергетики та екології України.

Олексій народився 26 січня 1984 року. Свого часу він закінчив Інститут енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ КПІ, отримавши ступінь магістра за спеціальністю Енергетичний менеджмент.

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З 2006 по 2014 рік працював у Національному регуляторі у сфері енергетики. З 2014 року працює в приватному секторі.
Також Олесій Оржель очолює Українську асоціацію відновлюваної енергетики.

У 2019 році на парламентських виборах він був №16 у партії Слуга народу та став депутатом Верховної Ради.

До слова, Дмитро Разумков став головою Верховної Ради України ІХ скликання.

Фото: УНІАН

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