Министр финансов Оксана Маркарова может сохранить свой пост в новом составе Кабинета министров Украины. Факты ICTV собрали 5 фактов о ней.

Образование

Оксана Маркарова закончила Киевско-Могилевскую академию, имеет степень бакалавра по специальности Химик. Начала работать на втором курсе академии. Первым местом работы была Международная фундакция избирательных систем. Именно тогда Оксана Маркарова заинтересовалась финансами.

Первые шаги в финансовой сфере

Она начала работать в финансовом секторе с 1998 года. Она 12 лет возглавляла инвестиционную группу ІТТ. После прихода Оксаны Маркаровой в компанию ІТТ, она успешно реорганизовала ее в группу компаний, диверсифицировав портфель услуг ІТТ и увеличив долю компании на рынке Украины.

Справка. Инвестиционная группа ITT специализируется на торговле ценными бумагами, инвестбанкинге, прямом инвестировании, инвестконсалтинге, юридических услугах, управлении активами, фондами, доверительном управлении активами, недвижимости и девелопменте, услугах хранителя.

Политика

В марте 2015 г. Оксана Маркарова была назначена на должность заместителя министра финансов в Украине.

Один из ее проектов – единый портал публичных финансов Украины, он был создан для удобства граждан Украины. Там можно найти необходимую финансовую информацию о статистике по показаниям, информацию о бюджете и использовании публичных средств.

С июня 2018 года исполняющая обязанности, а с ноября 2018 года – министр финансов Украины. С 31 мая 2019 года – член СНБО.

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Личная жизнь

Что касается личной жизни Оксаны Маркаровой, то она замужем за предпринимателем и банкиром Данилом Волынцевым. Они воспитывают четверых детей.

Хобби

Ее хобби чтение и дайвинг. Также Маркарова неоднократно входила в рейтинг Фокуса 100 самых влиятельных женщин Украины.

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