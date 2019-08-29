Міністр фінансів Оксана Маркарова може зберегти свою посаду в новому складі Кабінету міністрів України. Факти ICTV зібрали 5 фактів про неї.

Освіта

Оксана Маркарова закінчила Києво-Могилянську академію, має ступінь бакалавра за спеціальністю Хімік. Почала працювати на другому курсі академії. Першим місцем роботи була Міжнародна фундація виборчих систем. Саме тоді Оксана Маркарова зацікавилася фінансами.

Перші кроки у фінансовій сфері

Вона почала працювати у фінансовому секторі з 1998 року. Маркарова 12 років очолювала інвестиційну групу ІТТ та успішно реорганізувала її у групу компаній, диверсифікувавши портфель послуг ІТТ і збільшивши частку компанії на ринку України.

Довідка. Інвестиційна група ITT спеціалізується на торгівлі цінними паперами, інвестбанкінгу, прямому інвестуванні, інвестконсалтингу, юридичних послугах, управлінні активами, фондами тощо.

Політика

У березні 2015 року Оксана Маркарова була призначена на посаду заступника міністра фінансів в Україні.

Один з її проектів – єдиний портал публічних фінансів України, він був створений для зручності громадян України. Там можна знайти необхідну фінансову інформацію про статистику за показаннями, інформацію про бюджет та використання публічних коштів.

З червня 2018 року виконувач обов’язків, а з листопада 2018 року – міністр фінансів України. З 31 травня 2019 року – член РНБО.

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Особисте життя

Оксана Маркарова одружена з підприємцем і банкіром Данилом Волинцем. Вони виховують чотирьох дітей.

Хобі

Її хобі читання і дайвінг. Також Маркарова неодноразово входила до рейтингу Фокуса 100 найвпливовіших жінок України.

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