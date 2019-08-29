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Факты / Украина

Министром здравоохранения может стать Зоряна Черненко. Что о ней известно

По информации СМИ, министром здравоохранения может стать Зоряна Черненко. Факты ICTV собрали самую важную информацию о кандидате.

Зоряна Черненко

По информации СМИ, Зоряну Черненко сейчас рассматривают в качестве кандидата на пост министра здравоохранения. С ней общается президент Владимир Зеленский.

Черненко является главой правления Украинской медико-правовой ассоциации, членом Всемирной ассоциации медицинского права, директором общественной организации Форум здоровья.

Она также занимает должность эксперта по вопросам медицинской реформы в Реанимационном пакете реформ и возглавляет комиссию при Минздраве по вопросам реформирования системы здравоохранения.

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Черненко преподает Правовое регулирование охраны здоровья и Основы медицинского права в Школе здравоохранения Киево-Могилянской академии. Она является доцентом и заместителем декана факультета правовых наук.

Также известно, что Черненко была замужем за народным депутатом VIIІ созыва Верховной Рады Александром Черненко.

К слову, на должность министра обороны предложили назначить Андрея Загороднюка.

Фото: Зоряна Черненко

Источник: Украинская правда

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