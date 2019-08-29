За інформацією ЗМІ, міністром охорони здоров’я може стати Зоряна Черненко. Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію про кандидата.

За інформацією ЗМІ, Зоряну Черненко зараз розглядають як кандидата на пост міністра охорони здоров’я. З нею спілкується президент Володимир Зеленський.

Черненко є головою правління Української медико-правової асоціації, членом Всесвітньої асоціації медичного права, директором громадської організації Форум здоров’я.

Вона також обіймає посаду експерта з питань медичної реформи в Реанімаційному пакеті реформ і очолює комісію при Міністерстві охорони здоров’я з питань реформування системи охорони здоров’я.

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Черненко викладає Правове регулювання охорони здоров’я та Основи медичного права в Школі охорони здоров’я Києво-Могилянської академії. Вона є доцентом і заступником декана факультету правничих наук.

Також відомо, що Черненко була одружена з народним депутатом VIIІ скликання Верховної Ради Олександром Черненком.

До слова, на посаду міністра оборони запропонували призначити Андрія Загороднюка.

Фото: Зоряна Черненко