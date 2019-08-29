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Факти / Україна

Міністром охорони здоров’я може стати Зоряна Черненко. Що про неї відомо

За інформацією ЗМІ, міністром охорони здоров’я може стати Зоряна Черненко. Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію про кандидата.

Зоряна Черненко

За інформацією ЗМІ, Зоряну Черненко зараз розглядають як кандидата на пост міністра охорони здоров’я. З нею спілкується президент Володимир Зеленський.

Черненко є головою правління Української медико-правової асоціації, членом Всесвітньої асоціації медичного права, директором громадської організації Форум здоров’я.

Вона також обіймає посаду експерта з питань медичної реформи в Реанімаційному пакеті реформ і очолює комісію при Міністерстві охорони здоров’я з питань реформування системи охорони здоров’я.

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Черненко викладає Правове регулювання охорони здоров’я та Основи медичного права в Школі охорони здоров’я Києво-Могилянської академії. Вона є доцентом і заступником декана факультету правничих наук.

Також відомо, що Черненко була одружена з народним депутатом VIIІ скликання Верховної Ради Олександром Черненком.

До слова, на посаду міністра оборони запропонували призначити Андрія Загороднюка.

Фото: Зоряна Черненко

Джерело: Українська правда

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