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Факты / Украина / Политика

Премьер-министром Украины стал Гончарук

Алексей Гончарук стал новым премьер-министр Украины.

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук возглавил Кабинет министров Украины, получив должность премьер-министра. Его кандидатуру  поддержали 290 нардепа, 27 парламентариев выступили против, 35 – воздержались, 66 – не голосовали.

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Алексей Гончарук – заместитель руководителя Офиса президента. На должность был назначен президентом Украины Владимиром Зеленским 28 мая. По образованию Гончарук юрист, работал управляющим партнером в одной из юридических фирм. Также он был советником первого вице-премьера Степана Кубива, а с 2015 года Гончарук возглавлял офис эффективного реагирования BRDO, который финансирует Европейский Союз.

Ранее Факты ICTV писали, что Дмитрий Разумков стал главой Верховной Рады Украины ІХ созыва.

Фото: DEV Challenge

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