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Факти / Україна / Політика

Прем’єр-міністром України став Гончарук

Олексій Гончарук став новим прем’єр-міністром України.

Алексей Гончарук

Олексій Гончарук очолив Кабінет міністрів України, отримавши посаду прем’єр-міністра. Його кандидатуру підтримали 290 нардепи, 27 парламентарів виступили проти, 35 – утрималися, 66 – не голосували.

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Олексій Гончарук – заступник керівника Офісу президента. На посаду був призначений президентом України Володимиром Зеленським 28 травня. За освітою Гончарук юрист, працював керуючим партнером в одній з юридичних фірм. Також він був радником першого віце-прем’єра Степана Кубіва, а з 2015 року Гончарук очолив офіс ефективного реагування BRDO, який фінансує Європейський Союз.

Раніше Факти ICTV писали, що Дмитро Разумков став головою Верховної Ради України ІХ скликання.

Фото: DEV Challenge

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