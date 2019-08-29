Олексій Гончарук став новим прем’єр-міністром України.

Олексій Гончарук очолив Кабінет міністрів України, отримавши посаду прем’єр-міністра. Його кандидатуру підтримали 290 нардепи, 27 парламентарів виступили проти, 35 – утрималися, 66 – не голосували.

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Олексій Гончарук – заступник керівника Офісу президента. На посаду був призначений президентом України Володимиром Зеленським 28 травня. За освітою Гончарук юрист, працював керуючим партнером в одній з юридичних фірм. Також він був радником першого віце-прем’єра Степана Кубіва, а з 2015 року Гончарук очолив офіс ефективного реагування BRDO, який фінансує Європейський Союз.

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Фото: DEV Challenge