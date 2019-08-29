Первое заседание Верховной Рады Украины IX созыва. Как прошло, что приняли и чем запомнилось – в материале Фактов ICTV.

Первое заседание Верховной Рады Украины состоялось 29 августа. Это событие ожидали все – и общество, и журналисты, и сами депутаты.

На подходе к Раде они признавались – волнуются.

Журналисты же начали подходить за несколько часов до заседания. Но даже это не спасло от очередей – для того, чтобы зайти в здание, нужно было отстоять минимум час.

Но и там СМИ ждал сюрприз – ложи заполнены, а о качественной трансляции в коридорах не позаботились. Сначала не было звука, а затем пропала и картинка. Кстати, кулуары во время торжественного заседания были закрыты для журналистов.

– Торжественное заседание объявляю открытым, – заявил с трибуны Андрей Парубий, спикер предыдущего созыва.

Гимн, присяга от самого старшего депутата Юлия Иоффе и речь Андрея Парубия – торжественное заседание длилось всего 25 минут.

Далее депутатов пригласили подписать присягу и получить удостоверение. И снова сформировалась очередь. Одни спешили стать депутатами, другие же решили подождать, пока спадет ажиотаж. Так, например, поступил Андрей Парубий.







Заседание Верховной Рады: как прошел первый рабочий день депутатов / 2 фотографии

Довольные депутаты в кулуарах демонстрировали журналистам, что получили – инструкцию, регламент и Конституцию.

– Я юрист, я привык к подобным заседаниям, но все же это Верховная Рада, а потому чувствуешь большую ответственность, – сказал новоизбранный депутат от Слуги народа Максим Пашковский.











Заседание Верховной Рады: как прошел первый рабочий день депутатов / 3 фотографии

А уже с 13.00 началась работа – на повестке дня 27 вопросов. Из главного – избрание председателя парламента, формирование фракций, рассмотрение вопроса о коалиции и парламентских комитетах, назначение премьер-министра и членов правительства.

Разумков, который и открывал сессию как председатель депутатской группы, сразу предложил работать до последнего – пока не примут все вопросы.

Но к рабочему дню были готовы не все – из 426 депутатов в сессионном зале было лишь 405.

Сформировали пять депутатских фракций – Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина, Голос – и одну группу – За будущее.

Выбрали и Счетную комиссию, которая будет контролировать соблюдение правил голосования в Раде.

Ожидаемо председателем Верховной Рады стал Дмитрий Разумков. А его заместителями – Руслан Стефанчук со Слуги народа и Елена Кондратюк из партии Батькивщина. Напомним, что согласно законодательству, представители президиума должны выйти из своих фракций.

Премьер-министром избрали Алексея Гончарука, что тоже не стало неожиданностью. СМИ пророчили его фамилию последние несколько дней. Его поддержало 290 депутатов.

А состав Кабмина утвердили следующий:

министр обороны – Андрей Загороднюк;

министр иностранных дел – Вадим Пристайко;

вице-премьер по вопросам евроинтеграции – Дмитрий Кулеба;

вице-премьер по вопросам цифровой трансформации – Михаил Федоров;

министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства – Тимофей Милованов;

министр финансов – Оксана Маркарова;

министр энергетики и экологии – Алексей Оржель;

министр инфраструктуры – Владислав Криклий;

министр образования – Анна Новосад;

министр здравоохранения – Зоряна Скалецкая;

министр молодежи, культуры и спорта – Владимир Бородянский;

министр социальной политики – Юлия Соколовская;

министр внутренних дел – Арсен Аваков;

министр по вопросам ветеранов, временно окупированых територий и внутринне перемещенных лиц – Оксана Коляда;

министр кабинета министров – Дмитрий Дубилет;

министр юстиции – Денис Малюська.

Выступая, первый заместитель спикера Руслан Стефанчук сказал, что это исторический период независимой Украины. Действительно, за этот год было немало словосочетаний Впервые в Украине.

Сегодня Слуги народа получили абсолютную власть – и в парламенте, и в Кабмине. Одной партии впервые представилась возможность контролировать все. И насколько это будет успешным опытом, мы вскоре увидим.