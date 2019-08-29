Перше засідання Верховної Ради України IX скликання. Як пройшло, що ухвалили та чим запам’яталось – у матеріалі Фактів ICTV.

Перше засідання Верховної Ради України відбулось 29 серпня. Цю подію очікували всі – і суспільство, і журналістська спільнота, і самі депутати.

На підході до Ради вони зізнавались – хвилюються.

Журналісти ж почали підходити за декілька годин до засідання. Та навіть це не врятувало від черг – для того, щоб зайти в будівлю, треба було відстояти щонайменше годину.

Та і там на ЗМІ чекав сюрприз – ложі заповнені, а про якісну трансляцію в коридорах не подбали. Спочатку не було звуку, а згодом пропала і картинка. До речі, кулуари під час урочистого засідання були закриті для журналістів.

– Урочисте засідання оголошую відкритим, – відзвітував Андрій Парубій, спікер попереднього скликання.

Гімн, присяга від найстаршого депутата Юлія Іоффу та промова Андрія Парубія – урочисте засідання тривало всього 25 хвилин.

Надалі депутатів запросили підписати присягу та отримати посвідчення. І знову сформувалась черга. Одні поспішати стати депутатами, інші ж вирішили почекати поки спаде ажіотаж. Так, наприклад, вчинив Андрій Парубій.







Засідання Верховної Ради: як пройшов перший робочий день депутатів / 2 фотографии

Задоволені депутати в кулуарах демонстрували журналістам те, що отримали – інструкцію, регламент та Конституцію.

– Я юрист, я звик до подібних засідань, але все ж таки це Верховна Рада, а тому відчуваєш велику відповідальність, – сказав новообраний депутат від Слуги народу Максим Пашковський.











Засідання Верховної Ради: як пройшов перший робочий день депутатів / 3 фотографии

А вже з 13.00 почалась робота – на порядку денному 27 питань. Із головного – обрання голови парламенту, формування фракцій, розгляд питань про коаліцію та парламентські комітети, призначення прем’єр-міністра та членів Кабміну.

Разумков, який і відкривав сесію як голова депутатської групи, одразу запропонував працювати до останнього – поки не ухвалять всі питання.

Та до робочого дня були готові не всі – з 426 депутатів у сесійній залі було лише 405.

Сформували п’ять депутатських фракцій – Слуга народу, Опозиційна платформа – За життя, Європейська солідарність, Батьківщина, Голос – та одну групу – За майбутнє.

Обрали і Лічильну комісію, яка буде контролювати дотримання правил голосування у Раді.

Очікувано головою Верховної Ради став Дмитро Разумков. А його заступниками – Руслан Стефанчук зі Слуги народу та Олена Кондратюк з партії Батьківщина. Нагадаємо, що згідно з законодавством, представники президії мають вийти зі своїх фракцій.

Премєр-міністром обрали Олексія Гончарука, що теж не стало несподіванкою. ЗМІ пророкували його обрання останні кілька днів. Його підтримало 290 депутатів.

А склад Кабміну затвердили такий:

міністр оборони – Андрій Загороднюк;

міністр закордонних справ – Вадим Пристайко;

віце-прем’єр з питань євроінтеграції – Дмитро Кулеба;

віце-прем’єр з питань цифрової трансформації – Михайло Федоров;

міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – Тимофій Милованов;

міністр фінансів – Оксана Маркарова;

міністр енергетики та екології – Олексій Оржель;

міністр інфраструктури – Владислав Криклій;

міністр освіти – Анна Новосад;

міністр охорони здоров’я – Зоряна Скалецька;

міністр молоді, культури та спорту – Володимир Бородянський;

міністр соціальної політики – Юлія Соколовська;

міністр внутрішніх справ – Арсен Аваков;

міністр з питань ветеранів, тимачасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб – Оксана Коляда;

міністр Кабінету міністрів – Дмитро Дубілет;

міністр юстиції – Денис Малюська.

Виступаючи, перший заступник спікера Руслан Стефанчук сказав, що це історичний період незалежної України. Дійсно, за цей рік було чимало словосполучень Вперше в Україні.

Сьогодні Слуги народу отримали абсолютну владу – і в парламенті, і в Кабміні. Одній партії вперше випала нагода контролювати все. І наскільки це буде успішним досвідом, ми незабаром побачимо.