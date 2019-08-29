Перше засідання Верховної Ради України IX скликання. Як пройшло, що ухвалили та чим запам’яталось – у матеріалі Фактів ICTV.
Перше засідання Верховної Ради України відбулось 29 серпня. Цю подію очікували всі – і суспільство, і журналістська спільнота, і самі депутати.
На підході до Ради вони зізнавались – хвилюються.
Журналісти ж почали підходити за декілька годин до засідання. Та навіть це не врятувало від черг – для того, щоб зайти в будівлю, треба було відстояти щонайменше годину.
Та і там на ЗМІ чекав сюрприз – ложі заповнені, а про якісну трансляцію в коридорах не подбали. Спочатку не було звуку, а згодом пропала і картинка. До речі, кулуари під час урочистого засідання були закриті для журналістів.
– Урочисте засідання оголошую відкритим, – відзвітував Андрій Парубій, спікер попереднього скликання.
Гімн, присяга від найстаршого депутата Юлія Іоффу та промова Андрія Парубія – урочисте засідання тривало всього 25 хвилин.
Надалі депутатів запросили підписати присягу та отримати посвідчення. І знову сформувалась черга. Одні поспішати стати депутатами, інші ж вирішили почекати поки спаде ажіотаж. Так, наприклад, вчинив Андрій Парубій.
Задоволені депутати в кулуарах демонстрували журналістам те, що отримали – інструкцію, регламент та Конституцію.
– Я юрист, я звик до подібних засідань, але все ж таки це Верховна Рада, а тому відчуваєш велику відповідальність, – сказав новообраний депутат від Слуги народу Максим Пашковський.
А вже з 13.00 почалась робота – на порядку денному 27 питань. Із головного – обрання голови парламенту, формування фракцій, розгляд питань про коаліцію та парламентські комітети, призначення прем’єр-міністра та членів Кабміну.
Разумков, який і відкривав сесію як голова депутатської групи, одразу запропонував працювати до останнього – поки не ухвалять всі питання.
Та до робочого дня були готові не всі – з 426 депутатів у сесійній залі було лише 405.
Сформували п’ять депутатських фракцій – Слуга народу, Опозиційна платформа – За життя, Європейська солідарність, Батьківщина, Голос – та одну групу – За майбутнє.
Обрали і Лічильну комісію, яка буде контролювати дотримання правил голосування у Раді.
Очікувано головою Верховної Ради став Дмитро Разумков. А його заступниками – Руслан Стефанчук зі Слуги народу та Олена Кондратюк з партії Батьківщина. Нагадаємо, що згідно з законодавством, представники президії мають вийти зі своїх фракцій.
Премєр-міністром обрали Олексія Гончарука, що теж не стало несподіванкою. ЗМІ пророкували його обрання останні кілька днів. Його підтримало 290 депутатів.
А склад Кабміну затвердили такий:
- міністр оборони – Андрій Загороднюк;
- міністр закордонних справ – Вадим Пристайко;
- віце-прем’єр з питань євроінтеграції – Дмитро Кулеба;
- віце-прем’єр з питань цифрової трансформації – Михайло Федоров;
- міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – Тимофій Милованов;
- міністр фінансів – Оксана Маркарова;
- міністр енергетики та екології – Олексій Оржель;
- міністр інфраструктури – Владислав Криклій;
- міністр освіти – Анна Новосад;
- міністр охорони здоров’я – Зоряна Скалецька;
- міністр молоді, культури та спорту – Володимир Бородянський;
- міністр соціальної політики – Юлія Соколовська;
- міністр внутрішніх справ – Арсен Аваков;
- міністр з питань ветеранів, тимачасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб – Оксана Коляда;
- міністр Кабінету міністрів – Дмитро Дубілет;
- міністр юстиції – Денис Малюська.
Виступаючи, перший заступник спікера Руслан Стефанчук сказав, що це історичний період незалежної України. Дійсно, за цей рік було чимало словосполучень Вперше в Україні.
Сьогодні Слуги народу отримали абсолютну владу – і в парламенті, і в Кабміні. Одній партії вперше випала нагода контролювати все. І наскільки це буде успішним досвідом, ми незабаром побачимо.