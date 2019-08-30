Украина и Россия начали обмен пленными. Украинцы должны вернуться в Украину рано утром.

В пятницу, 30 августа, состоялся обмен пленными между Украиной и Россией.

Об этом со ссылкой на сотрудницу Верховной Рады сообщает новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Между Украиной и Россией начался обмен пленными

– Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой, – говорится в сообщении сотрудницы Верховной Рады Анны Исламовой.

Самолет с освобожденными украинцами должен прилететь в Киев рано утром, сообщил главный редактор Эхо Москвы Алексей Венедиктов.

– В 5 утра самолет с освобожденными украинцами, включая Сенцова и моряков, должен приземлиться в Киеве, – написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

В то же время в Службе безопасности Украины данную информацию пока не подтвердили и посоветовали подождать.

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Украинцы, которые находились в плену России (СПИСОК)

Олег Сенцов;

Павел Гриб;

Владимир Балух;

Николай Карпюк;

Юрий Будзило;

Вячеслав Зинченко;

Андрей Опрыско;

Сергей Цибизов;

Андрей Артеменко;

Владимир Терещенко;

Евгений Семидоцкий;

Виктор Безпальченко;

Андрей Шевченко;

Владимир Варимез;

Михаил Власюк;

Богдан Головаш;

Сергей Чулиба;

Олег Мельничук,

Богдан Небылица;

Владислав Костишин;

Сергей Попов;

Юрий Безъязычный;

Роман Мокряк;

Андрей Эйдер;

Василий Сорока;

Андрей Драч;

Владимир Лисовой;

Денис Гриценко.

Напомним, ранее РосСМИ сообщили, что украинского политзаключенного Олега Сенцова перевели из колонии в Лабытнанги в Москву.