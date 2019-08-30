PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Украину возвращаются моряки, Сенцов и другие политзаключенные (СПИСОК)

Украина и Россия начали обмен пленными. Украинцы должны вернуться в Украину рано утром.

Полонені моряки

В пятницу, 30 августа, состоялся обмен пленными между Украиной и Россией.

Об этом со ссылкой на сотрудницу Верховной Рады сообщает новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Между Украиной и Россией начался обмен пленными

– Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой, – говорится в сообщении сотрудницы Верховной Рады Анны Исламовой.

Самолет с освобожденными украинцами должен прилететь в Киев рано утром, сообщил главный редактор Эхо Москвы Алексей Венедиктов.

– В 5 утра самолет с освобожденными украинцами, включая Сенцова и моряков, должен приземлиться в Киеве, – написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

В то же время в Службе безопасности Украины данную информацию пока не подтвердили и посоветовали подождать.

Читайте: Вышинский войдет в список для обмена пленными между РФ и Украиной – СМИ

Украинцы, которые находились в плену России (СПИСОК)

  • Олег Сенцов;
  • Павел Гриб;
  • Владимир Балух;
  • Николай Карпюк;
  • Юрий Будзило;
  • Вячеслав Зинченко;
  • Андрей Опрыско;
  • Сергей Цибизов;
  • Андрей Артеменко;
  • Владимир Терещенко;
  • Евгений Семидоцкий;
  • Виктор Безпальченко;
  • Андрей Шевченко;
  • Владимир Варимез;
  • Михаил Власюк;
  • Богдан Головаш;
  • Сергей Чулиба;
  • Олег Мельничук,
  • Богдан Небылица;
  • Владислав Костишин;
  • Сергей Попов;
  • Юрий Безъязычный;
  • Роман Мокряк;
  • Андрей Эйдер;
  • Василий Сорока;
  • Андрей Драч;
  • Владимир Лисовой;
  • Денис Гриценко.

Напомним, ранее РосСМИ сообщили, что украинского политзаключенного Олега Сенцова перевели из колонии в Лабытнанги в Москву.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Обмен заключенных: состоится ли сегодня (ОНЛАЙН)
Обмен заключенных: состоится ли сегодня (ОНЛАЙН)
Процесс переговоров по обмену удерживаемыми продолжается – Офис президента
Процесс переговоров по обмену удерживаемыми продолжается – Офис президента
Моряки
Украинские моряки после обмена пленными уже в Киеве – родственники
Россия вернет украинских политзаключенных 30 августа – Чийгоз
Россия вернет украинских политзаключенных 30 августа – Чийгоз
РосСМИ сообщают о переводе Сенцова в Москву. Адвокат это отрицает
РосСМИ сообщают о переводе Сенцова в Москву. Адвокат это отрицает
Полонені моряки
Обмен заключенными между Украиной и РФ переносят – адвокат
Ув'язенний
Для обмена заключенными ожидают решения Зеленского о помиловании – адвокат
Объединили сердца украинцев. Крымско-татарские активисты устроили фестиваль в Киеве
Объединили сердца украинцев. Крымско-татарские активисты устроили фестиваль в Киеве
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка