Украина и Россия начали обмен пленными. Украинцы должны вернуться в Украину рано утром.
В пятницу, 30 августа, состоялся обмен пленными между Украиной и Россией.
Об этом со ссылкой на сотрудницу Верховной Рады сообщает новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
Между Украиной и Россией начался обмен пленными
– Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой, – говорится в сообщении сотрудницы Верховной Рады Анны Исламовой.
Самолет с освобожденными украинцами должен прилететь в Киев рано утром, сообщил главный редактор Эхо Москвы Алексей Венедиктов.
– В 5 утра самолет с освобожденными украинцами, включая Сенцова и моряков, должен приземлиться в Киеве, – написал он в своем телеграм-канале в пятницу.
В то же время в Службе безопасности Украины данную информацию пока не подтвердили и посоветовали подождать.
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Украинцы, которые находились в плену России (СПИСОК)
- Олег Сенцов;
- Павел Гриб;
- Владимир Балух;
- Николай Карпюк;
- Юрий Будзило;
- Вячеслав Зинченко;
- Андрей Опрыско;
- Сергей Цибизов;
- Андрей Артеменко;
- Владимир Терещенко;
- Евгений Семидоцкий;
- Виктор Безпальченко;
- Андрей Шевченко;
- Владимир Варимез;
- Михаил Власюк;
- Богдан Головаш;
- Сергей Чулиба;
- Олег Мельничук,
- Богдан Небылица;
- Владислав Костишин;
- Сергей Попов;
- Юрий Безъязычный;
- Роман Мокряк;
- Андрей Эйдер;
- Василий Сорока;
- Андрей Драч;
- Владимир Лисовой;
- Денис Гриценко.
Напомним, ранее РосСМИ сообщили, что украинского политзаключенного Олега Сенцова перевели из колонии в Лабытнанги в Москву.